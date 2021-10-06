Google включит для пользователей двойную защиту и паролем, и SMS по умолчанию

Google включит двойную защиту и паролем, и SMS по умолчанию для миллионов пользователей. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

В мае Google объявила о планах включить по умолчанию двухэтапную аутентификацию для защиты учетных записей. Сегодня компания заявила, что добавит эту опцию для 150 миллионов пользователей к концу года.

Двухэтапная аутентификация в Google предполагает, что аккаунт пользователя будет защищен не только паролем, но и вторым методом подтверждения личности. Это может быть отправка SMS с кодом на привязанный номер телефона или электронный ключ.

В 2018 году лишь 10 процентов пользователей Google использовали двухэтапную аутентификацию. С тех пор компания активно продвигает усиленную защиту.

Google намерена к концу 2021-го также добиться того, чтобы 2 миллиона пользователей YouTube, создающих ролики, тоже включили двухэтапную аутентификацию.