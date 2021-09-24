Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры своих смартфонов

Компания Honor создала искусственный интеллект для улучшения камеры собственных смартфонов И уже внедрила его в свой флагманский аппарат. Об этом сообщает Gizmochina

С «хардверной» точки зрения камеры смартфонов достаточно долгое время не получали революционных апдейтов. Вместо этого производители чаще концентрируются на «софтовых» нововведениях.

Фото Honor

Одной из таких наработок стала технология Honor на базе искусственного интеллекта, получившая название Image Engine. Суть заключается в сборе информации сразу с нескольких модулей для дальнейшего улучшения качества получаемых фотографий.

Новая разработка уже доступна в флагманской линейке компании — Honor Magic 3. По словам представителей бренда, она интегрирована непосредственно в чипсет Snapdragon 888.

Благодаря слиянию снимка, полученного на главный модуль и телеобъектив, компании удалось достичь 180-процентного прироста резкости изображений.