Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».

С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2 147 483 647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.

По словам Павла Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешел на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9 223 372 036 854 775 807).

При первом запуске обновленного клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придется подождать несколько минут для оптимизации базы данных.

Что еще нового в восьмой версии Telegram: