23:26, 12 августа 2021, Бишкек - 24.kg, Анвар АБДУЛЛАЕВ
Кабриолет будущего. Audi показала электромобиль-трансформер
23:26, 12 августа 2021, Бишкек - 24.kg, Анвар АБДУЛЛАЕВ
Фото из интернета. Audi представила электромобиль-трансформер
Модель назвали Audi Skysphere. Она представляет собой электрический двухдверный кабриолет. По данным Bloomberg, новинка способна превращаться из спортивного автомобиля в элегантный туристический. Это можно сделать одним нажатием кнопки.
Если машина станет серийной моделью, то она предложит водителю два режима вождения.
Первый — автономный. При нем Skysphere становится электромобилем повышенного комфорта длиной 5 метров19 сантиметров и с максимальным пространством для ног вместе с дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы. В этом режиме рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише.
Второй — «укороченный». Перейдя в него, водитель сделает автомобиль на 25 сантиметров короче, но вернет в свои руки управление с помощью руля.
Audi Skysphere приводится в движение электродвигателем, установленным на задней оси. Родстер массой 1 тысяча 800 килограммов разгоняется до 100 километров в час всего за 4 секунды.