Кабриолет будущего. Audi показала электромобиль-трансформер

Модель назвали Audi Skysphere. Она представляет собой электрический двухдверный кабриолет. По данным Bloomberg, новинка способна превращаться из спортивного автомобиля в элегантный туристический. Это можно сделать одним нажатием кнопки.

Если машина станет серийной моделью, то она предложит водителю два режима вождения.

Первый — автономный. При нем Skysphere становится электромобилем повышенного комфорта длиной 5 метров 19 сантиметров и с максимальным пространством для ног вместе с дополнительными сервисами интегрированной цифровой экосистемы. В этом режиме рулевое колесо и педали скрываются в специальной нише.

Второй — «укороченный». Перейдя в него, водитель сделает автомобиль на 25 сантиметров короче, но вернет в свои руки управление с помощью руля.

1 тысяча 800 килограммов

100 километров в час

Audi Skysphere приводится в движение электродвигателем, установленным на задней оси. Родстер массойразгоняется довсего за 4 секунды.