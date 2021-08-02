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Техноблог

Рынок смартфонов: кто показал рост и спад во втором квартале 2021 года

Состояние мирового рынка смартфонов во втором квартале текущего года можно охарактеризовать как неоднозначное. Прирост поставок мобильных терминалов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года налицо. Об этом говорится в отчете Canalys.

Одним из ярких событий июля стал отчет о том, что Xiaomi теперь является вторым по величине производителем смартфонов в мире по доле рынка. Китайский производитель обогнал Apple после публикации отчета Canalys Research. Другая аналитическая фирма IDC также опубликовала отчет, который подтверждает рейтинг Xiaomi, хотя и с другими цифрами.

В отчете IDC содержатся список пяти крупнейших мировых производителей смартфонов во втором квартале 2021-го и их ранжирование в соответствии с объемами поставок, долей рынка и ростом за год.

Возглавляет список Samsung с объемом поставок 59 миллионов устройств, что на 4 миллиона больше, чем в том же квартале 2020 года. Однако, несмотря на то что компания поставила больше устройств, ее доля на рынке упала с 19,5 до 18,8 процента.

На втором месте Xiaomi с 53,1 миллиона отгруженных устройств и долей рынка 16,9 процента. Это огромный скачок по сравнению с 28,5 миллиона проданных устройств в год и с долей рынка 10,3 процента. IDC заявляет, что рост компании составил 86,6 процента.

Третье место досталось Apple, которая продала 44,2 миллиона смартфонов iPhone и заняла 14,1 процента рынка. Компания увеличила за год объемы поставок и рыночную долю с 37,6 миллиона и 13,6 процента соответственно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/202943/
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