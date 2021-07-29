WhatsApp получит возможность переносить чаты с iOS на Android

WhatsApp получит возможность передавать копию переписок с iPhone на Android-устройство, что до сих пор является странным переходом между устройствами. Если iOS хранит переписки в iCloud, то Android использует Google Диск. В мессенджере WhatsApp также появилась новая функция, которая позволяет скрыть надоевшие чаты. Об этом сообщает официальный Twitter компании.

Раньше, когда пользователь отправлял чат в архив, но не выходил из него, ему все равно приходили уведомления от этого чата. Теперь же эта ошибка исправлена, и она уже начала распространяться среди пользователей приложения.

Скоро создатели мессенджера планируют избавиться от еще одного раздражающего недостатка — невозможности переноса чатов между iOS и Android, а также в обратном направлении. Сейчас эта функция проходит стадию закрытого тестирования. О новой функции переноса стало известно в последней бета-версии WhatsApp. Если бета-версия сохранит возможность, то переход будет осуществляться с помощью Google Data Transfer Tool, который будет в новом приложении iOS Switch to Android от Google.