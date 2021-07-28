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Техноблог

Глава Facebook хочет объединить реальный и виртуальные миры

Социальная сеть Facebook заявила о создании виртуальной вселенной, где пользователи смогут «телепортироваться» сквозь цифровые пространства. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал вице-президент компании Эндрю Босуорт.

Специалисты, занимающиеся разработкой продуктов дополненной и виртуальной реальности, приступили к выполнению проекта по созданию «метавселенной». К ней смогут подключаться юзеры в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей), чтобы вместе играть, общаться или работать.

«Определяющим качеством «метавселенной» будет присутствие — ощущение того, что вы действительно находитесь рядом с людьми», — подчеркнул Босуорт. Он напомнил, что подобие таких систем уже существует. К примеру, Portal и Oculus могут «телепортировать» человека в комнату к его знакомым, независимо от физического расстояния. Однако, чтобы достичь полного видения «метавселенной» программисты хотят в течение пяти лет создать специальную соединительную ткань между этими пространствами. «Чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между ними так же легко, как переходить из одной комнаты в вашем доме в другую», — объяснил представитель Facebook.

Термин «метавселенная» был придуман писателем-фантастом Нилом Стивенсоном (роман «Лавина», 1992 год). Под этим понятием он имел в виду виртуальные миры, которые позволят людям конструировать пространство, общаться, принимать участие в управлении экономикой мира.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/202388/
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