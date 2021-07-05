Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе. Об этом сообщается на сайте компании.

Разработчики представят новые смартфоны, наушники и умные часы.

Мероприятие Unpacked Samsung запланировано на следующий месяц, однако уже сейчас южнокорейская компания огласила список устройств, которые будут показаны в его рамках.

Компания поделилась в официальных соцсетях тизерным изображением, на котором указана как точная дата мероприятия, так и отмечены грядущие новинки. Выяснилось, что уже 11 августа компания анонсирует смартфоны Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также «умные» часы Galaxy Watch 4.