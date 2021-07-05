00:34
USD 84.78
EUR 100.27
RUB 1.15
Техноблог

Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе

Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе. Об этом сообщается на сайте компании.

Разработчики представят новые смартфоны, наушники и умные часы.

Мероприятие Unpacked Samsung запланировано на следующий месяц, однако уже сейчас южнокорейская компания огласила список устройств, которые будут показаны в его рамках.

Компания поделилась в официальных соцсетях тизерным изображением, на котором указана как точная дата мероприятия, так и отмечены грядущие новинки. Выяснилось, что уже 11 августа компания анонсирует смартфоны Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, беспроводные наушники Galaxy Buds 2, а также «умные» часы Galaxy Watch 4.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/199843/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Ученые выяснили, тупеют ли люди от смартфонов и компьютеров
Мессенджер WhatsApp получил поддержку работы сразу на четырех устройствах
Aston Martin представил новый гиперкар мощностью 1 тысячу лошадиных сил
Ученые разработали прибор для похудения, который блокирует челюсти человека
Lenovo представила беспроводное зарядное устройство для ноутбука
SpaceX планирует к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом
Компания Honor выпустит два смартфона с гибким дисплеем
Xiaomi запатентовала систему подзарядки смартфонов звуковыми волнами
Компания Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года
Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути
Популярные новости
Летающий автомобиль совершил первый междугородний полет Летающий автомобиль совершил первый междугородний полет
Ученые выяснили, тупеют&nbsp;ли люди от&nbsp;смартфонов и&nbsp;компьютеров Ученые выяснили, тупеют ли люди от смартфонов и компьютеров
TikTok увеличил продолжительность роликов в&nbsp;три раза TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза
Бизнес
Всплеск коронавируса в&nbsp;России: вакцинация в&nbsp;сфере услуг и&nbsp;действия компаний Всплеск коронавируса в России: вакцинация в сфере услуг и действия компаний
Мобильный оператор&nbsp;О! развивает цифровую экосреду и&nbsp;улучшает качество связи Мобильный оператор О! развивает цифровую экосреду и улучшает качество связи
Рабочие места для молодежи и&nbsp;бизнес по&nbsp;высоким стандартам. Опыт KFC Рабочие места для молодежи и бизнес по высоким стандартам. Опыт KFC
Почему для трансплантации почек стоит обратиться в&nbsp;Acıbadem Почему для трансплантации почек стоит обратиться в Acıbadem
6 июля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:03
Орхан Инанды доставлен в Турцию
5 июля, понедельник
23:55
Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе
23:20
Нарушения на таможне. Бюджет Кыргызстана пополнился на 121 миллион сомов
23:01
COVID-19. В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков
22:41
Гендиректор Elite House Тимур Файзиев вернулся в Кыргызстан. Его отпустили
22:40
Систему очищения питьевой воды передали в новостройку ученые Кыргызстана