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Техноблог

Ученые выяснили, тупеют ли люди от смартфонов и компьютеров

Ученые из Университета Цинциннати рассказали, что «умные» технологии не могут сделать человека глупее. Их использование предполагает высокую мозговую активность, положительно сказывающуюся на интеллектуальных способностях.

«Несмотря на заголовки, нет никаких научных доказательств того, что смартфоны и цифровые технологии наносят вред нашим биологическим когнитивным способностям. Они просто меняют способы их применения. В качестве примера можно рассмотреть простейшую ситуацию. Человеку нужно дойти до стадиона, расположенного в неизвестном городе, но он не знает дороги. В итоге ему приходится искать карту, спрашивать у прохожих направление и совершать другие действия. Современные технологии позволяют найти дорогу за считанные секунды. Это высвобождает энергию мозга, которая используется для других целей», — рассказали специалисты.

Люди любят говорить о вреде гаджетов для человека, и они действительно могут принести проблемы при чрезмерном использовании.

Ученые заявили, что нет никаких научных свидетельств, что смартфоны и другие электронные устройства приносят вред когнитивным способностям человека. Вместо этого цифровые технологии, похоже, меняют то, как мы задействуем наши когнитивные способности, а эти изменения могут быть даже полезны.

То есть, по сути, смартфоны и компьютеры сейчас выполняют функцию вспомогательных инструментов: они сохраняют информацию, а затем предоставляют ее, когда она нужна.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/199818/
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