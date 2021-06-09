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Техноблог

Samsung Galaxy S21 Ultra использовали для профессиональной подводной съемки

Компания Samsung провела рекламную акцию, применив серийный смартфон Galaxy S21 Ultra для профессиональной подводной съемки. Ее выполнил исследователь подводного мира Донг Сик Ким. Об этом сообщается на официальном сайте Samsung.

Смартфон заменил тяжелое съемочное оборудование во время исследования подводной части острова Чеджу, расположенного около побережья Южной Кореи. Съемка была приурочена к Всемирному дню океанов и проходила 8 июня.

Комментируя использование компактного смартфона вместо тяжелого крупногабаритного оборудования для подъемной съемки, Донг Сик Ким отметил, что малые размеры камеры позволили снимать подводный мир в более естественной обстановке, не распугивая обитателей, а также «сокращая дистанцию» между человеком и жителями подводного мира.

В результате режиссер, имеющий многолетнюю практику подводной съемки, заявил, что получил новый необычный опыт.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/197056/
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