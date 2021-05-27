Эксперты назвали приложения, которые «пожирают» заряд смартфонов

Эксперты компании pCloud проанализировали, как на разрядку батареи смартфона влияют популярные мобильные приложения, и опубликовали список наиболее вредных с точки зрения траты заряда аккумулятора сервисов, соцсетей и мессенджеров. Об этом сообщило издание Daily Express.

«Эти приложения, вероятно, поглощают большую часть ресурсов вашего телефона и несут ответственность за снижение производительности, которое вы наблюдаете, а также за использование огромных объемов памяти», — пишет источник.

Другими словами, если ваш телефон начинает тормозить или вам все время приходится носить с собой внешний аккумулятор, подумайте, не стоит ли отказаться от части представленных в списке сервисов.

Фото pCloud. Если батарея быстро разряжается, эти приложения могут быть тому виной

В среднем Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, WhatsApp и Linkedin позволяют работать 11 дополнительным функциям в фоновом режиме. Они связаны с фотографиями, Wi-Fi, геолокацией и микрофоном. Это требует большей мощности для работы смартфона и отнимает заряд аккумулятора.

Если отказаться от использования того или иного приложения не получится, эксперты советуют ограничить некоторые функции в нем, чтобы сократить время автономной работы.