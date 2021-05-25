Ученые создали искусственное сердце из самоорганизовавшихся стволовых клеток

Специалисты из Австралии провели новое исследование. В процессе научной работы они сформировали искусственное сердце, используя стволовые клетки.

Задачу удалось решить сотрудникам Института молекулярной биотехнологии Австрийской академии наук. В статье в Cell они описывают сердечный органоид, соответствующий 25 дню эмбрионального развития. На этом этапе у сердца всего одна камера, тем не менее сердечные стенки состоят из клеток разных типов, организованных в слои: кардиомиоцитов (мышечных сократительных клеток), клеток эпителия, соединительнотканных фибробластов. Стволовые клетки, из которых их выращивали, обрабатывали специальными сигнальными белками в разных концентрациях.

Эксперты заставили клетки сформироваться в нужный орган. Также оказалось, что если произойдет травма, то сердце само запустит процесс регенерации. Специалисты опирались на самоорганизацию стволовых клеток, которые благодаря шести известным сигнальным путям преобразовываются в кардиомиоциты. Новая технология вырастила кардиомиоциты, а также организовала их в трехмерную структуру, которая напоминает сердце человека.

Специалисты уверены, что разработанный орган обладает тенденцией к нормальному сердцебиению, а также перекачке жидкости по камере. В случае, если сердце будет повреждено, оно успешно начнет восстанавливать себя само. К примеру, специалисты имитировали сердечный приступ, чтобы запустить регенерационный процесс. Такая динамика наблюдается и у сердечной мышцы. В будущем ученые хотят продолжить работу над моделированием и изучением генетических дефектов.