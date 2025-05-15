13:41
USD 87.45
EUR 98.28
RUB 1.09
Бизнес

Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать

Ацетилсалициловая кислота (АСК), которую чаще всего называют аспирином, — это один из самых известных препаратов для профилактики инфарктов и инсультов. Его принимают миллионы людей по всему миру. Но у этой таблетки есть один минус — она может раздражать желудок (1).

Почему это важно?

Обычный аспирин начинает действовать уже в желудке, и это может вызывать изжогу, боли и даже кровотечения у некоторых людей. Особенно это опасно, если препарат нужно принимать долго — каждый день.

Как решить проблему?

Чтобы уменьшить вред для желудка, ученые придумали специальные таблетки аспирина с защитной кишечнорастворимой оболочкой. Они не растворяются в желудке, а проходят дальше — в кишечник, где и начинают работать. Благодаря этому слизистая желудка меньше страдает (2).

Что показали исследования?

  • у 90 процентов людей, принимавших обычный аспирин, находили повреждения слизистой желудка;
  • среди тех, кто принимал аспирин с защитной оболочкой, такие проблемы были только у 60 процентов;
  • после перехода на такую форму изжога и дискомфорт уменьшились почти в два раза!

В одном из исследований приняли участие более 2 тысяч 700 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результат: через три месяца у большинства прошла изжога, а через 2 года — почти не осталось жалоб (3).

А как насчет пользы для сердца?

Главное — аспирин с оболочкой работает так же эффективно, как и обычный. Он также помогает предотвратить инфаркт и инсульт. Разница лишь в том, что он лучше переносится, особенно если пить его долго (2,4).

Вывод

Ацетилсалициловая кислота (АСК) остается «золотым стандартом» в профилактике инфаркта, инсульта и сердечно-сосудистой смерти. Но для безопасного длительного применения важны три момента:

  • минимальная эффективная доза (75 миллиграммов в сутки);
  • выбор более безопасной формы, такой как таблетки с кишечнорастворимой оболочкой;
  • удобство применения и доступная цена.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

***

1. Antithrombotic Trialists (ATT) Collaboration. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials // Lancet. — 2009. — Vol. 373(9678). — P. 1849-1860.

2. Dietz R., Rauch B. Leitlinie zur Diagnose und Behandlung der chronischen koronaren Herzerkrankung der Deutschen Gesellschaft fr Kardiologie — Herz- und Kreislaufforschung (DGK) // Z. Kardiol. — 2003. — Vol. 92. — P. 501-521.

3. Walker J., Robinson J., Stewart J. et al. Does enteric-coated aspirin result in a lower incidence of gastrointestinal complications compared to normal aspirin? // Interact Cardiovasc Thorac Surg. — 2007. — Vol. 6(4). — P. 519-522.

 4. Collaborative Group of the Primary Prevention Project. Lowdose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in general practice // Lancet. — 2001. — Vol. 357. — P. 89-95.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329116/
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии
Кардиохирурги из США помогут прооперировать детей в Кыргызстане
Имплантацию механического сердца планируют проводить в Кыргызстане — Минздрав
Сам себя лечил. В Иране из желудка мужчины достали 452 металлических предмета
Узнай свое давление! В городах и районных центрах Кыргызстана пройдет акция
Болезни сердца: когда планы по снижению могут остаться мечтами
Курьера, перевозившего наркотики в желудке, задержали сотрудники СИН
Глава кабмина Акылбек Жапаров вылетел на лечение в Германию
В Чолпон-Ате открылся Центр инновационной кардиохирургии. Кто первый пациент?
Ученые создали искусственное сердце из самоорганизовавшихся стволовых клеток
Популярные новости
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
Бизнес
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
15 мая, четверг
13:31
Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать...
13:28
В КР утвержден порядок проведения клинических испытаний лекарств
13:03
Даже если не жили вместе. В каких случаях дети будут содержать родителей
13:01
В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана
12:56
Увеличилось количество пострадавших объектов в Нарыне в результате землетрясений