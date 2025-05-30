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Общество

Усилить подготовку детских кардиохирургов нужно в Кыргызстане

В Кыргызстане нужно усилить подготовку детских кардиохирургов. Об этом на брифинге сообщил кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии МЗ РФ, доктор медицинских наук Бакытбек Кадыралиев.

По его словам, детская кардиохирургия остается на низком уровне. Особого внимания заслуживает кадровый вопрос.

«Врачей не хватает, молодые специалисты после окончания медицинских вузов уезжают. В связи с этим скрининг врожденных пороков сердца крайне низок. В других странах при рождении ребенка проводится массовый скрининг от головы до пят, в КР, к сожалению, такой программы нет. При этом есть пороки сердца, которые требуют незамедлительного хирургического вмешательства», — сказал Бакытбек Кадыралиев.

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Он отметил, что нужно подготовить несколько «сердечных» команд, в составе детского кардиохирурга, анестезиолога, перфузиолога, реаниматолога, неонатолога, реаниматолога и других специалистов.

«На семь областей должно быть по 3-4 хирурга, на случай если кто-то в отпуске или на больничном. Не все дети транспортабельны, поэтому на местах тоже нужны кадры. Пациентов с простыми и средними пороками должны оперировать на местах, а более сложных — переводить в головные учреждения. Телемедицина тоже может внести свой вклад», — сказал Бакытбек Кадыралиев.

Он добавил, что отсутствие квалифицированной медицинской помощи проводит к инвалидизации населения и росту расходов государства на выплату пособий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330998/
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