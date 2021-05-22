14:18
USD 83.78
EUR 102.41
RUB 1.14
Техноблог

Письмо Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,2 миллиона

Фото © AP Photo. Физик-теоретик Альберт Эйнштейн

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, продали на аукционе RR Auction за более чем $1,2 миллиона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аукционный дом.

Стартовая цена письма составляла около $400 тысяч.

Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.

«На ваш вопрос можно ответить, исходя из формулы E=mc2, без какой-либо эрудиции» — такими словами начинается письмо Альберта Эйнштейна.

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не разглашают.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/194878/
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых
Аннулированные госномера на авто проданы за 11 миллионов 920 тысяч сомов
Использованные и аннулированные автомобильные номера продадут на аукционе
Ранее неизвестный вид камней обнаружили в Тихом океане
В Высшей аттестационной комиссии разделились на группы за и против руководителя
Картина, написанная роботом, будет выставлена на аукцион
Цифровую картину современного художника продали за рекордные $70 миллионов
Ученая из Кыргызстана Асель Сартбаева стала «Женщиной года»
Анджелина Джоли за рекордную сумму продала картину Черчилля
Кабинет спикера парламента депутаты разыграли на аукционе. Кому он достался
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появится функция, которая многим пригодится В WhatsApp появится функция, которая многим пригодится
Первые фото с&nbsp;Марса прислал китайский аппарат &laquo;Чжучжун&raquo; Первые фото с Марса прислал китайский аппарат «Чжучжун»
Смартфон с&nbsp;самой большой камерой представила компания Sharp Смартфон с самой большой камерой представила компания Sharp
Google показала Android 12&nbsp;с обновленным дизайном Google показала Android 12 с обновленным дизайном
Бизнес
Казахстанская компания &laquo;Азияпэй&raquo; комментирует ситуацию с&nbsp;регистрацией в&nbsp;НБ&nbsp;КР Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР
&laquo;Бир өлкө&nbsp;&mdash; бир кыял&raquo;. Очередная предвыборная кампания или... «Бир өлкө — бир кыял». Очередная предвыборная кампания или...
Акция &laquo;Щедрый май&raquo; от&nbsp;MegaCom! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;красивые номера Акция «Щедрый май» от MegaCom! Скидки до 100 процентов на красивые номера
Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и&nbsp;студентов Льготные образовательные тарифы MegaCom для учителей, школьников и студентов
22 мая, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 22 мая. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 22 мая. Сколько денег се...
13:53
Третья волна COVID-19. Госорганы готовят обсервации и системы подачи кислорода
13:49
Третья волна COVID-19. Штаб рекомендовал провести Последний звонок онлайн
13:46
Третья волна COVID-19. В Кыргызстане сохраняется риск ухудшения ситуации
13:46
Экспертная группа ООН займется изучением зоонозных заболеваний