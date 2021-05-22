Письмо Альберта Эйнштейна с формулой E=mc2 продали за $1,2 миллиона

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее его формулу E=mc2, продали на аукционе RR Auction за более чем $1,2 миллиона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на аукционный дом.

Стартовая цена письма составляла около $400 тысяч.

Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.

«На ваш вопрос можно ответить, исходя из формулы E=mc2, без какой-либо эрудиции» — такими словами начинается письмо Альберта Эйнштейна.

Аукционный дом со ссылкой на работников архивов Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме утверждает, что всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна. Экземпляр, о котором идет речь, представлен широкой публике впервые. Имя покупателя письма не разглашают.