Первые фото с Марса прислал китайский аппарат «Чжучжун»

Первые изображения китайского марсохода подтверждают успешную посадку на поверхность Красной планеты. На опубликованных кадрах видна посадочная площадка и аппарель для марсохода, солнечные батареи и антенна. Сейчас «Чжучжун» выполняет последние приготовления перед тем, как покинуть посадочную платформу и начать миссию, сообщил портал @hi-tech.

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Китайский ровер будет изучать геологическую структуру Красной планеты, характеристики поверхностного слоя и распределения водяного льда на нем. Еще он изучит особенности электромагнитного и гравитационного полей. Это позволит узнать больше о климате и истории Марса, чтобы найти следы возможной инопланетной жизни и определить пригодность планеты для колонизации.

Китай сообщил об успешной посадке модуля «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса 15 мая. Он стал третьей страной, которая смогла успешно доставить космический аппарат на Марс. Первыми были СССР и США.

Сейчас на Марсе работает американский марсоход Perseverance, который совершил посадку в феврале 2021 года.