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Техноблог

Смартфон с самой большой камерой представила компания Sharp

Фото Sharp. Смартфон Auqos R6

Японская компания Sharp представила смартфон Auqos R6 — это первая в мире модель, которая получила камеру с дюймовым сенсором и разрешением 20 мегапикселей, сообщил портал @hi-tech.

Раньше такие дюймовые модули были доступны только в компактных камерах, так называемых мыльницах. Теперь ее удалось уместить в смартфон с обычными размерами — он не сильно отличается по толщине от других современных моделей. Предыдущим рекордсменом по размеру матрицы был Xiaomi Mi 11 Ultra.

Размер матрицы — один из главных показателей для камеры. От этого зависит, сколько света попадает на нее и какие снимки получаются при плохом освещении. Смартфоны давно научились хорошо снимать при дневном освещении, но в темноте сильно уступают «взрослым» камерам. Отчасти этот недостаток компенсируется программной обработкой и алгоритмами, но с большим сенсором это проще компенсировать.

Камеру с дюймовым сенсором для Sharp помогала создавать компания Leica, производитель премиальных камер из Германии.

Больше камер у смартфона нет, в отличие от других современных моделей с несколькими объективами. Из дополнительных модулей есть только датчик глубины, который пригодится для размытия фона на фотографиях.

Еще одна особенность Aquos R6 — дисплей. Он получил матрицу нового поколения под названием Pro IGZO OLED, которая поддерживает динамическую частоту обновления дисплея с 1 до 240 герц и пиковую яркость 2 000 нит.

В остальном плане это стандартный флагман 2021 года. Он работает на процессоре Snapdragon 888, есть 12 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти, а также аккумулятор на 5 000 мАч.

Sharp пока не объявила цену смартфона, а продаваться он будет только в Японии.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/194310/
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