На Марсе взлетел первый вертолет

Сегодня впервые в истории с поверхности Марса взлетел вертолет. Аппарат выполнил программу и успешно сел. Это был первый, хотя и весьма короткий, управляемый полет в атмосфере другой планеты, сообщают vesti.ru.

Вертолет Ingenuity («Изобретательность») — это летательный аппарат массой всего 1,8 килограмма с двойным винтом, способным совершать 3 тысячи оборотов в минуту.

Дрон прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance. 4 апреля 2021 года он отсоединился от ровера и встал на грунт. Первый взлет, запланированный на 11 апреля, пришлось отложить из-за выявленных проблем с программным обеспечением Ingenuity.

И вот сегодня около 16.45 по бишкекскому времени вертолет наконец оторвался от поверхности Марса. Он поднялся на трехметровую высоту, потратив на это около трех секунд. Затем дрон завис в одной точке на полминуты, после чего снизился и совершил посадку. Видео транслировалось в прямом эфире.

Любопытно, что перед стартом «Изобретательность» напутствовал Арнольд Шварценеггер, повторивший свою ставшую крылатой фразу «Полезай в вертолет» (Get to the choppa).

Ingenuity стал первым аппаратом, выполнившим полет в небе другой планеты, после советских аэростатов над Венерой. Если дрон хорошо покажет себя, он может стать первым в целой череде летательных аппаратов, изучающих Марс с воздуха. Впрочем, впереди у него еще несколько испытательных полетов возрастающей сложности.