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Техноблог

Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти

Xiaomi заявила, что стоимость ее некоторых смартфонов может вырасти. Об этом президент Xiaomi Ван Сян (Wang Xiang) заявил во время доклада перед инвесторами, посвященного отчету компании за четвертый квартал, сообщает агентство Reuters.

Ван Сян заметил, что китайская корпорация старается сократить расходы и держать цены на привлекательном уровне: «Мы продолжим оптимизировать затраты на наши аппаратные устройства, это точно». Однако топ-менеджер корпорации заявил, что из-за дефицита компонентов на рынке смартфонов некоторые продукты компании подорожают.

«Иногда нам, возможно, придется переложить часть расходов на потребителя», — рассказал Ван Сян. Руководитель компании не стал конкретизировать, на смартфоны каких ценовых сегментов могут подняться цены.  

Аналитики рассказали, что кризис на рынке смартфонов связан со многими факторами. В частности, негативное влияние на цепочку поставок полупроводников оказывают пандемия коронавируса, санкции против ключевых китайских технологических компаний и ожидание плохого спроса.  

«Мы чувствуем давление, но все в порядке», — подытожил Ван Сян, обращаясь к инвесторам. По итогам квартала Xiaomi сообщила о росте выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,8 процента до 70,5 миллиарда юаней (около $10,8 миллиарда). Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 36,7 процента до 3,2 миллиарда юаней.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/187961/
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