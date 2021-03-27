Ранее неизвестный вид камней обнаружили в Тихом океане

Международная группа ученых пробурила дно Тихого океана и извлекла различные вулканические камни, химически и минералогически отличающиеся от всех ранее известных видов. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Возраст необычных камней примерно 49 миллионов лет. По структуре и способу возникновения они похожи на базальт — магматическую вулканическую горную породу. Она возникает в результате мощных извержений вулканов.

Тем не менее обнаруженный базальт отличается от известных разновидностей так, как если бы ученые сравнивали камни на Земле и на Луне например. Под микроскопом поперечное сечение камня напоминает изображение в калейдоскопе. На фото видно много зеленых и серых оттенков.

Найденные камни находятся в районе океана под названием Амами Санкаку, он расположен недалеко от побережья Японии. Изучение условий, в которых камни сформированы, поможет ученым лучше узнать планету и историю ее развития.