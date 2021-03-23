Xiaomi представила новые смартфоны Poco

Xiaomi официально представила два новых смартфона под брендом Poco. Это Poco X3 Pro на процессоре Snapdragon 860 и Poco F3, который на самом деле — копия Redmi K40.

Как передает ferra.ru, Poco X3 Pro выглядит почти так же, как стандартный Poco X3. Главное различие кроется в процессоре. Snapdragon 860 — это разогнанная версия Snapdragon 855+, который когда-то был флагманским.

Фото из интернета. Poco X3 Pro

Также Poco X3 Pro оснащен 6,67-дюймовым экраном разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Что касается камеры, то основной датчик изображения тут 48-мегапиксельный. Дополнительный — на 8 Мп и с ультраширокоугольной оптикой. Еще есть два сенсора на 2 Мп для макросъемки и измерения глубины.

Poco X3 Pro питает аккумулятор емкостью 5160 мАч. Есть поддержка 33-Вт зарядки. Адаптер включен в комплект. Poco X3 Pro в версии 6 ГБ + 128 ГБ стоит 249 евро (25 тысяч 400 сомов), а в версии 8 ГБ + 256 ГБ — 299 евро (30 тысяч 500 сомов).

Фото из интернета. Poco F3