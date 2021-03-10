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Техноблог

Работу Twitter в России замедлили. Соцсеть может быть полностью заблокирована

С 10 марта Роскомнадзор будет замедлять скорость работы соцсети Twitter в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замедление будет реализовано на 100 процентах мобильных устройств и на 50 процентах стационарных устройств», — говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

«Это решение связано с нежеланием администрации блокировать противоправный контент. Так, модераторы Twitter до сих пор не убрали 3 тысячи 168 материалов, в которых содержатся призывы к суициду, детская порнография, а также информация об использовании наркотиков. Всего ведомство направило соцсети более 28 тысяч первоначальных и повторных требований», — цитирует решение ведомства СМИ.

Роскомнадзор не исключил блокировки соцсети, если ничего не изменится.

Напомним, ранее сообщилось, что Роскомнадзор с 2017 года направил в Twitter более 28 тысяч требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, при этом 2 тысячи 862 из них так и не были удалены.

«Twitter злостно нарушает российское законодательство», — отмечается в сообщении ведомства.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/185967/
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