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Техноблог

Xiaomi официально представила новый флагман 10S

Фото Mi. Смартфон Mi 10S

Компания Xiaomi хочет дополнить флагманскую линейку предыдущего поколения новой моделью — смартфоном Mi 10S. Его официально анонсировали и показали дизайн. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Смартфон XIaomi Mi 10S стал чем-то средним между прошлогодним Mi 10, который уже сняли с продаж, и новым флагманом Mi 11. Он получил стандартный дизайн со стеклянной крышкой черного, белого или голубого цвета.

Mi
Фото Mi. Смартфон Mi 10S

Работает смартфон на новом процессоре Snapdragon 870 — это чуть улучшенная версия Snapdragon 865 предыдущего поколения, у которой повысили тактовую частоту ядра и добавили современный 5G-модем.

Еще он должен получить аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и четыре камеры с основным модулем на 108 мегапикселей.

Mi
Фото Mi. Смартфон Mi 10S

Компания пока не раскрыла все детали о смартфоне, его полноценная презентация пройдет 10 марта — тогда расскажут о всех характеристиках и цене новинки. Стоить он должен дешевле нового флагмана Mi 11 и чуть дороже Mi 10T предыдущего поколения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/185725/
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