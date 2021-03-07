WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютеров

Разработчики WhatsApp добавили функцию аудио- и видеозвонков в приложение мессенджера для компьютеров. Такое приложение работает с мая 2016 года, но звонить через него прежде было нельзя.

«Мы рады объявить, что теперь вы можете звонить контактам в приложение WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. Это безопасно и конфиденциально», — сообщили разработчики в своем блоге.

Они отметили, что аудио- и видеозвонки в десктопной версии защищены сквозным шифрованием.

При этом пока можно будет звонить одновременно только одному контакту. В будущем появится возможность групповых звонков, пообещали разработчики.

WhatsApp работает с 2009-го. Сначала мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков был доступен только пользователям смартфонов. В январе 2015 года вышла веб-версия WhatsApp, а в мае 2016-го появилось приложение для компьютеров. Но звонить эти версии не позволяли.