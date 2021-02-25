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Техноблог

Samsung готовит смартфон-слайдер, корпус которого сдвигает и вверх, и вниз

Фото Letsgodigital. Дизайн смартфона-слайдера Samsung Galaxy A82

Издание Letsgodigital показало дизайн необычного смартфона Samsung Galaxy A82, который компания должна представить в ближайшее время. Его главная особенность — конструкция слайдера: корпус сдвигается не только вверх, но и вниз, сообщил портал @hi-tech.

Если сдвинуть экран, у смартфона появятся камеры, если вверх — открывается дополнительный динамик, чтобы смартфон работал как небольшая портативная колонка. Подобная идея была у Nokia N95, только у него открывался цифровой набор клавиш в нижней части, а в верхней части был набор дополнительных кнопок для управления плеером.

Nokia
Фото Nokia. Телефон Nokia N95

В отличие от Nokia N95, у смартфона Samsung сдвигается не корпус целиком, а верхняя панель с экраном. Это заметно на изображениях сбоку:

Letsgodigital
Фото Letsgodigital. Дизайн смартфона-слайдера Samsung Galaxy A82
Galaxy A82 может оказаться очередным экспериментальным почти флагманским смартфоном. Информации о цене и дате анонса пока нет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/184556/
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