В Telegram появилась функция переноса переписки из WhatsApp и других приложений. Теперь перейти в Telegram из других мессенджеров можно без потерь.

В новой версии приложения появилась функция переноса переписки — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk.

Помимо функции переноса переписки из других приложений и мессенджеров, в новой версии Telegram 7.4 теперь можно без следа удалять созданные группы для всех участников, секретные чаты из списка чатов, а также историю звонков. В голосовых чатах появилась возможность регулировать громкость для отдельных участников. Кроме того, теперь такие чаты, активные в группах пользователя, показываются вверху вкладки со звонками.

Пользователи могут отправить жалобу на группы или каналы, которые выдают себя за официальные представительства известных людей или организаций.

Напомним, в конце 2020 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о монетизации мессенджера. С 2021 года разработчики Telegram введут дополнительные функции для бизнес-сообществ и пользователей с расширенными потребностями — они станут ресурсоемкими и, как следствие, платными.