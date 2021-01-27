В Японии прогнозируют массовое появление сверхдешевых электромобилей

Глава японской компании Nidec — крупнейшего производителя электромоторов Сигенобу Нагамори прогнозирует появление множества моделей электромобилей стоимостью менее $3 тысяч. Об этом пишет Newsru.com.

Появление таких автомобилей он связал с ростом спроса в развивающихся странах. Китайская компания Wuling летом прошлого года выпустила электромобиль стоимостью $4,3 тысячи, который уже стал самым продаваемым электрокаром в Китае.

По мнению Сигенобу Нагамори, похожие электромобили скоро появятся в Индии и ЮАР, а результатом их появления станет рост продаж на мировом авторынке до 300 миллионов автомобилей в год по сравнению с нынешним объемом рынка в 80-90 миллионов авто ежегодно.

До недавнего времени главным бизнесом Nidec был выпуск электромоторов для жестких дисков, но затем компания начала выпуск электромоторов для автомобилей.