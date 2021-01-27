23:40
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Техноблог

В Японии прогнозируют массовое появление сверхдешевых электромобилей

Глава японской компании Nidec — крупнейшего производителя электромоторов Сигенобу Нагамори прогнозирует появление множества моделей электромобилей стоимостью менее $3 тысяч. Об этом пишет Newsru.com.

Появление таких автомобилей он связал с ростом спроса в развивающихся странах. Китайская компания Wuling летом прошлого года выпустила электромобиль стоимостью $4,3 тысячи, который уже стал самым продаваемым электрокаром в Китае.

По мнению Сигенобу Нагамори, похожие электромобили скоро появятся в Индии и ЮАР, а результатом их появления станет рост продаж на мировом авторынке до 300 миллионов автомобилей в год по сравнению с нынешним объемом рынка в 80-90 миллионов авто ежегодно.

До недавнего времени главным бизнесом Nidec был выпуск электромоторов для жестких дисков, но затем компания начала выпуск электромоторов для автомобилей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/181332/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Китайская компания Alibaba представила первый электромобиль
В США стартовали продажи электромобиля, не требующего подзарядки
В ЕАЭС предлагают продлить таможенные льготы на импорт электромобилей
Полицейский электрокар Tesla Model 3 окупил себя за год
В Израиле появилась дорога с беспроводной зарядкой электромобилей
Новый электрический автобус представила компания Hyundai
Компания Fiat представила новый и полностью электрический сити-кар Fiat 500
Концепт нового электромобиля i4 рассекретила BMW
Беспилотный шаттл Project Vector разработали инженеры Jaguar Land Rover
Мощный электрический конкурент Tesla прошел испытания
Популярные новости
Смарт-часы Samsung получат возможность измерять уровень сахара в&nbsp;крови Смарт-часы Samsung получат возможность измерять уровень сахара в крови
Тренд сезона. Три китайские компании выпустят сгибающиеся смартфоны в&nbsp;этом году Тренд сезона. Три китайские компании выпустят сгибающиеся смартфоны в этом году
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
23:16
Немецкие ученые: Наличие деревьев рядом с домом снижает риск депрессии Немецкие ученые: Наличие деревьев рядом с домом снижает...
23:02
На Южной магистрали столкнулись Lexus и Porshe. Есть пострадавшие
22:44
В Японии прогнозируют массовое появление сверхдешевых электромобилей
22:17
На Иссык-Куле будут судить мошенников за миллионные махинации со скупкой скота
22:00
Чудаки парковки. Возле здания Минздрава машины ставят на тротуаре