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Техноблог

Игровой смартфон с двумя экранами ASUS ROG Phone 5 показали на видео

Фото кадр из видео. Смартфон ASUS ROG Phone 5

В интернете появилось видео с новым игровым смартфоном ASUS ROG Phone 5, в котором показывают работу дополнительного дисплея. Об этом сообщил портал @hi-tech.

На крышке смартфона небольшой экранчик, который нужен, скорее, как элемент дизайна. Впрочем, на него можно выводить уведомления и другую дополнительную информацию или статичные картинки, чтобы немного модифицировать внешний вид устройства.

ROG Phone 5 получит новый процессор Snapdragon 888 и AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 герца. Новый чип должны дополнить улучшенной системой охлаждения, чтобы он не грелся и не сбрасывал тактовую частоту при постоянной нагрузке. В него поставят более емкий аккумулятор на 6000 мАч — он будет разряжаться за пару часов в играх.

Интересно, что ASUS решила пропустить смартфон с цифрой 4 в названии. Дело в том, что в азиатских странах многие остерегаются этой цифры из-за суеверия, поэтому после третьего ROG Phone выходит сразу пятая модель.

Точной информации о запуске нового игрового смартфона пока нет — его должны представить в первом квартале 2021 года. Сколько он будет стоить, тоже неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/180520/
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