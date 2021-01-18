00:44
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Техноблог

Башни-небоскребы будущего построят в Китае

Фото ZHA. Tower C возведут в городе Шеньчжэне

Команда архитекторов Zaha Hadid Architects (ZHA) представила проект Tower C — двух фантастических башен-небоскребов, слитых воедино и обладающих собственной микроэкологией. Об этом сообщила «Популярная механика».

Tower C возведут в городе Шэньчжэне. Пара стеклянных башен, соединенных небесным мостом, вырастет почти на 400 метров в высоту, что сравняет ее со знаменитым Эмпайр-стейт-билдинг.

ZHA
Фото ZHA. Tower C — победитель крупного архитектурного конкурса

В интерьерах разместятся офисные помещения, торговые площади, развлекательные заведения и рестораны, гостиница, конференц-центр и культурные объекты. Зеленым насаждениям найдется место как внутри, так и вокруг башен, а аквапонические сады появятся на каждом террасном уровне, чтобы улучшить качество воздуха внутри.

«Аквапонические сады на всех уровнях будут естественным образом фильтровать загрязняющие вещества из окружающей среды, а материалы с низким содержанием летучих органических соединений помогут минимизировать содержание загрязняющих веществ в помещении», — заявили в ZHA.

ZHA
Фото ZHA. Tower C получит собственный микроклимат

Небоскребы будут иметь экологичный дизайн в виде сложных систем естественной вентиляции, интеллектуального мониторинга освещения, эффективного охлаждения, сбора и переработки дождевой воды, а также солнечных батарей, которые будут вырабатывать энергию для башен и прилегающей территории.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/180274/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Самую высокую в мире башню из дерева планируют построить в Сиднее
Самый необычный небоскреб в мире появится в Праге
Небоскреб в Гонконге продали за рекордные $5 миллиардов
Популярные новости
Китайская компания Alibaba представила первый электромобиль Китайская компания Alibaba представила первый электромобиль
Завораживающее видео. Российский космонавт показал &laquo;свечение Земли&raquo; Завораживающее видео. Российский космонавт показал «свечение Земли»
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения
Facebook удалил сотни аккаунтов, влиявших на&nbsp;выборы в&nbsp;Кыргызстане Facebook удалил сотни аккаунтов, влиявших на выборы в Кыргызстане
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
19 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 января, понедельник
23:55
Башни-небоскребы будущего построят в Китае
23:29
Школьники Узгенского района получили 10 персональных компьютеров
23:05
Ученые воссоздали внешность скифского царя и его наложницы
22:39
Лионель Месси ударил соперника по голове и получил красную карточку
22:11
Милиционеры оказали помощь воспитанникам Краснореченской школы-интерната