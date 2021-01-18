Башни-небоскребы будущего построят в Китае

Команда архитекторов Zaha Hadid Architects (ZHA) представила проект Tower C — двух фантастических башен-небоскребов, слитых воедино и обладающих собственной микроэкологией. Об этом сообщила «Популярная механика».

Tower C возведут в городе Шэньчжэне. Пара стеклянных башен, соединенных небесным мостом, вырастет почти на 400 метров в высоту, что сравняет ее со знаменитым Эмпайр-стейт-билдинг.

Фото ZHA. Tower C — победитель крупного архитектурного конкурса

В интерьерах разместятся офисные помещения, торговые площади, развлекательные заведения и рестораны, гостиница, конференц-центр и культурные объекты. Зеленым насаждениям найдется место как внутри, так и вокруг башен, а аквапонические сады появятся на каждом террасном уровне, чтобы улучшить качество воздуха внутри.

«Аквапонические сады на всех уровнях будут естественным образом фильтровать загрязняющие вещества из окружающей среды, а материалы с низким содержанием летучих органических соединений помогут минимизировать содержание загрязняющих веществ в помещении», — заявили в ZHA.

Фото ZHA. Tower C получит собственный микроклимат

Небоскребы будут иметь экологичный дизайн в виде сложных систем естественной вентиляции, интеллектуального мониторинга освещения, эффективного охлаждения, сбора и переработки дождевой воды, а также солнечных батарей, которые будут вырабатывать энергию для башен и прилегающей территории.