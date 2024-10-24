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Техноблог

В Саудовской Аравии возводят огромный кубический небоскреб «Мукааб»

Фото New Murabba. Кубический небоскреб «Мукааб»

Сверхвысокий кубический небоскреб «Мукааб», который должен стать самым большим зданием в мире, возводят в Саудовской Аравии. Его авторы из компании New Murabba сообщили о финальном этапе земляных работ, пишет портал @hi-tech.

На данный момент перемещено около 10 миллионов кубических метров земли при помощи ежедневных усилий 900 работников, 250 экскаваторов и более 400 единиц другой техники. Возведен временный мост, соединяющий строительные площадки, чтобы убрать с дорог общего пользования грузовики с мусором.

Первый этап практически завершен, а в ближайшие месяцы начнется забивка свай. Окончится стройка только к 2030 году.

«Мукааб» — это здание с самым разным наполнением: от гигантского торгового центра до собственных парков и университетов. Кроме того, в нем разместится 80 развлекательных площадок, более 100 тысяч жилых квартир и около 9 тысяч гостиничных номеров. Но самое интересное — некая голографическая система для отображения различных сцен прямо в центре кубической структуры. Пока авторы не делятся какими-либо подробностями.

New Murabba
Фото New Murabba. Нынешнее состояние строительной площадки

«Мукааб» станет частью инициативы Saudi Vision 2030, как и другие удивительные проекты Саудовской Аравии. Среди них город в виде линии под названием The Line, который летом 2024 года обзавелся первыми рендерами стадиона для ЧМ-2034 по футболу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309200/
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