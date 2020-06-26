Самую высокую в мире башню из дерева планируют построить в Сиднее

Компания стоимостью несколько миллиардов долларов построит самое высокое в мире офисное здание из гибридной древесины. Преимущества проекта: экологичность и новый способ организации рабочего пространства, сообщило издание «Популярная механика».

Компания Atlassian, разрабатывающая программное обеспечение, представила проект здания под новую штаб-квартиру в Сиднее. Башня в 40 этажей высотой 180 метров будет самой высокой, построенной из дерева. Массив дерева состоит слоев хвойных пород, спрессованных вместе. Фасад здания выполнят из стали и стекла и украсят садами на открытом воздухе для отдыха сотрудников.

Фото Atlassian. Проект башни в Сиднее

Подобные здания постепенно входят в моду среди компаний-гигантов. Гонка за экологичностью и создание рабочего пространства, учитывающего нужды сотрудников, — основные приоритеты при строительстве подобных конструкций.

Проект башни подготовили архитекторы из Нью-Йорка и Австралии. В компании заявили, что энергоснабжение здания будет на 100 процентов обеспечено возобновляемыми источниками — солнечными батареями, установленными на фасаде. Начало строительства запланировано на следующий год, окончание — на 2025-й. Башня станет центром нового технологичного уголка в деловом квартале Сиднея.

Фото Atlassian. Проект башни в Сиднее

Atlassian основали в 2001 году Майк Кэннон-Брукс и Скотт Фаркухар. Сейчас стоимость гиганта оценивается, по данным Forbes, в $12 миллиардов.

Скотт Фаркухар отметил, что рабочее пространство нового здания, рассчитанное на 4 тысячи сотрудников, будет устойчивым и гибким, а инженеры и дизайнеры учтут требования к рабочим местам после пандемии COVID-19. «Мы создаем пространство для будущего мира, а не мира сегодняшнего», — поделился лидер Atlassian.