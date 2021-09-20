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Общество

В Нью-Йорке сотни мигрировавших птиц разбились о небоскреб

В Нью-Йорке во время миграции погибли сотни перелетных птиц, они стали жертвами небоскребов. Об этом сообщили зарубежные издания.

Волонтер Мелисса Брейер рассказала, что собрала возле башен Всемирного торгового 291 птицу. По ее словам, земля была практически усыпана погибшими пернатыми. Девушка занимается этим не первый год и просит владельцев небоскребов сделать их более безопасными, например приглушать свет.

Еще 77 раненых и искалеченных птиц доставили на этой неделе в местный реабилитационный центр. Из них быстро помочь удалось только 30 пернатым, экологи их выпустили в Бруклинском парке.

По словам замдиректора ассоциации по охране природы Кейтлин Паркинс, птицы гибнут во время каждой миграции. В этот раз ситуацию усугубила гроза, которая вынудила их лететь ниже обычного.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207634/
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