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Техноблог

Самый необычный небоскреб в мире появится в Праге

Фото New Atlas. Проект Top Tower

Чешская фирма Black n’ Arch представила проект высотного дома Top Tower, который наполовину состоит из обломков морского судна. Об этом сообщил портал New Atlas.

Высота здания 135 метров. Необычным решением дизайнеры хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата и подъема уровня моря. Скульптура корабля должна напоминать последствия масштабного стихийного бедствия.

В Top Tower разместят офисы, культурный центр и коммерческие помещения на первом этаже. На верхних этажах жилые квартиры, а на крыше планируют разбить сад и организовать смотровую площадку.

Подробностей, как именно планируют совместить многоэтажный дом с металлической конструкцией корабля и зеленой зоной, пока нет. Проект является концептом, однако девелоперская фирма Trigema рассчитывает приступить к его реализации в 2021 году. Стоимость возведения необычного небоскреба составляет $85 миллионов.
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