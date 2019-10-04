Самый необычный небоскреб в мире появится в Праге

Чешская фирма Black n’ Arch представила проект высотного дома Top Tower, который наполовину состоит из обломков морского судна. Об этом сообщил портал New Atlas.

Высота здания 135 метров . Необычным решением дизайнеры хотят привлечь внимание к проблеме изменения климата и подъема уровня моря. Скульптура корабля должна напоминать последствия масштабного стихийного бедствия.

В Top Tower разместят офисы, культурный центр и коммерческие помещения на первом этаже. На верхних этажах жилые квартиры, а на крыше планируют разбить сад и организовать смотровую площадку.

Подробностей, как именно планируют совместить многоэтажный дом с металлической конструкцией корабля и зеленой зоной, пока нет. Проект является концептом, однако девелоперская фирма Trigema рассчитывает приступить к его реализации в 2021 году. Стоимость возведения необычного небоскреба составляет $85 миллионов.