Самый необычный небоскреб в мире появится в Праге

Чешская фирма Black n’ Arch представила проект высотного дома Top Tower, который наполовину состоит из обломков морского судна. Об этом сообщил портал New Atlas.
Высота здания
В Top Tower разместят офисы, культурный центр и коммерческие помещения на первом этаже. На верхних этажах жилые квартиры, а на крыше планируют разбить сад и организовать смотровую площадку.
Подробностей, как именно планируют совместить многоэтажный дом с металлической конструкцией корабля и зеленой зоной, пока нет. Проект является концептом, однако девелоперская фирма Trigema рассчитывает приступить к его реализации в 2021 году. Стоимость возведения необычного небоскреба составляет $85 миллионов.