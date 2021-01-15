10:52
USD 84.50
EUR 102.72
RUB 1.15
Техноблог

Facebook удалил сотни аккаунтов, влиявших на выборы в Кыргызстане

Компания Facebook сообщила о блокировке более 17 дезинформационных сетей, включающих в себя 2 тысячи 800 аккаунтов и страниц, на своих платформах в декабре 2020 года.

Американский технический гигант приостановил их деятельность за использование поддельных идентификационных данных и другие формы так называемого «скоординированного недостоверного поведения».

Мероприятие охватило 11 стран, включая Аргентину, Бразилию, Марокко, Украину, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщается, сети в данных странах были сосредоточены в основном на предстоящих выборах и управлялись местными группами.

Facebook удалил 193 аккаунта, 246 страниц, 50 групп и 30 учетных записей в Instagram, которые создали в Кыргызстане с прицелом на внутреннюю аудиторию. Эта сеть была связана с людьми в Кыргызстане, имеющими опыт работы в сфере медиа-консалтинга.

Другие 92 аккаунта Facebook, четыре страницы, 11 групп и 30 аккаунтов в Instagram удалили после того, как выявили их связь с политическими партиями Кыргызстана. Их деятельность была направлена в основном на комментарии к публикациям политических партий и на популярных новостных страницах.

Удалены 21 аккаунт в Facebook, 46 страниц, семь групп и 41 учетная запись в Instagram, которые были созданы в Кыргызстане и нацелены на внутреннюю аудиторию.

«Наше расследование выявило связи с частными лицами в Кыргызстане, имеющими опыт работы в СМИ и правительстве, а также на медиакомпанию под названием Media Center. Их деятельность была сосредоточена вокруг парламентских выборов 2020 года и досрочных президентских выборов 2021 года, одновременно «играя на разных сторонах политических сил», — отмечается в отчете Facebook.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/180066/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы
Президент Беларуси поздравил Садыра Жапарова с победой на президентских выборах
Мыктыбек Арстанбек заявил о намерении создать политическую партию
Миссия ОИС: Принципы демократии на выборах были сохранены
Миссия наблюдателей: Выборы прошли открыто, демократично и в рамках закона
Миссия ШОС признала досрочные выборы открытыми, свободными и легитимными
Партия власти «Нур Отан» побеждает на парламентских выборах в Казахстане
Выборы президента и референдум. Реакция соцсетей на результаты
Выборы президента и референдум. Стало известно, как голосовал Алмазбек Атамбаев
В Казахстане тоже выборы: голосуют за новый состав нижней палаты парламента
Популярные новости
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
&laquo;Самую умную&raquo; маску для защиты от&nbsp;коронавируса представила компания Razer «Самую умную» маску для защиты от коронавируса представила компания Razer
Троллинг 80-го уровня. В&nbsp;Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
Способ выявить COVID-19 за&nbsp;минуту нашли в&nbsp;России Способ выявить COVID-19 за минуту нашли в России
Бизнес
Со&nbsp;снижением курса доллара снизился тариф на&nbsp;природный газ Со снижением курса доллара снизился тариф на природный газ
Умный робот-пылесос для сухой и&nbsp;влажной уборки дома. Теперь в&nbsp;O!Store Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store
Платите за&nbsp;электроэнергию без комиссии в&nbsp;центрах продаж MegaCom Платите за электроэнергию без комиссии в центрах продаж MegaCom
Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение aitv network! Более 120 каналов от 50 сомов в месяц
15 января, пятница
10:51
Сгнившая сантехника и плесень. В каких условиях вынуждены мыться дети-сироты Сгнившая сантехника и плесень. В каких условиях вынужде...
10:49
В Бишкеке задержан находившийся в розыске член ОПГ Камчи Кольбаева
10:47
Учитесь у Кыргызстана. В Госдуме России посоветовали США, как проводить выборы
10:45
Фасоль и сухофрукты. Из Кыргызстана в Россию пытались провезти незаконный груз
10:40
В управлении Гослесхоза получали взятки от стройкомпаний за выдачу разрешений