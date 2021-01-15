Facebook удалил сотни аккаунтов, влиявших на выборы в Кыргызстане

Компания Facebook сообщила о блокировке более 17 дезинформационных сетей, включающих в себя 2 тысячи 800 аккаунтов и страниц, на своих платформах в декабре 2020 года.

Американский технический гигант приостановил их деятельность за использование поддельных идентификационных данных и другие формы так называемого «скоординированного недостоверного поведения».

Мероприятие охватило 11 стран, включая Аргентину, Бразилию, Марокко, Украину, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщается, сети в данных странах были сосредоточены в основном на предстоящих выборах и управлялись местными группами.

Facebook удалил 193 аккаунта, 246 страниц, 50 групп и 30 учетных записей в Instagram, которые создали в Кыргызстане с прицелом на внутреннюю аудиторию. Эта сеть была связана с людьми в Кыргызстане, имеющими опыт работы в сфере медиа-консалтинга.

Другие 92 аккаунта Facebook, четыре страницы, 11 групп и 30 аккаунтов в Instagram удалили после того, как выявили их связь с политическими партиями Кыргызстана. Их деятельность была направлена в основном на комментарии к публикациям политических партий и на популярных новостных страницах.

Удалены 21 аккаунт в Facebook, 46 страниц, семь групп и 41 учетная запись в Instagram, которые были созданы в Кыргызстане и нацелены на внутреннюю аудиторию.

«Наше расследование выявило связи с частными лицами в Кыргызстане, имеющими опыт работы в СМИ и правительстве, а также на медиакомпанию под названием Media Center. Их деятельность была сосредоточена вокруг парламентских выборов 2020 года и досрочных президентских выборов 2021 года, одновременно «играя на разных сторонах политических сил», — отмечается в отчете Facebook.