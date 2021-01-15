Китайская компания Alibaba представила первый электромобиль

IT-гигант Alibaba миллиардера Джека Ма совместно с китайским государственным автоконцерном SAIC Motor и инвестиционным фондом Шанхая представил свой первый электромобиль. Об этом сообщило агентство Nikkei.

По его данным, созданный совместным предприятием автомобиль будут продавать под брендом IM (Intelligence in Motion).

Представленный четырехдверный седан будет поддерживать беспроводную подзарядку батарей, которые поставляет китайская компания Contemporary Amperex Technology и сможет проехать до 1 тысячи километров от одного заряда. Это один из крупнейших производителей батарей в Китае, который поставляет батареи для автомобилей Tesla. Процессоры для электрокара Alibaba и SAIC Motor будет поставлять американская Nvidia.

Покупатели смогут выбрать модель седана с аккумуляторами на 93 или 115 киловатт-часов. За один час батарея будет заряжаться на 10,5 киловатт-часа, которых хватит примерно на 70- 80 километров .

Фото Zhiji Auto. Салон электромобиля IM

Приборная панель автомобиля представляет собой широкий дисплей диагональю 39 дюймов . Предусмотрен автопилот: процессорный модуль Nvidia Xavier обрабатывает информацию с 15 камер, 12 ультразвуковых и пятимиллиметровых радаров.

Первые заказы на электрокар начнут принимать в апреле, а в продажу он поступит в конце 2021 года. Первым владельцам машина поступит в следующем году.