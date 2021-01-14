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Техноблог

Древнейший в мире наскальный рисунок нашли в Индонезии

Фото Daily Mail. Древнейший наскальный рисунок

Археологи обнаружили самый старый из известных в мире наскальный рисунок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователи из Австралии и Индонезии нашли изображение местного дикого кабана на задней стене пещеры Leang Tedongnge на юге острова Сулавеси. Команда заявила, что изображение, сделанное не менее 45,5 тысячи лет назад, является самым ранним свидетельством заселения региона людьми.

Бородавчатая свинья размером 136 на 54 сантиметра окрашена с использованием темно-красного пигмента охры, имеет короткий гребень из прямостоящих волос и пару роговидных лицевых бородавок, характерных для взрослых самцов этого вида.

Daily Mail
Фото Daily Mail. Древнейший наскальный рисунок

«Свинья, кажется, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями», — пояснил археолог Адам Брамм из Университета Гриффита в Квинсленде, подчеркнув, что такие сцены крайне редки в раннем наскальном искусстве.

Исследователи объяснили, что пещера Leang Tedongnge находится в отдаленной долине, окруженной отвесными известняковыми скалами, и доступна только через узкий проход в засушливый сезон из-за наводнений во время сезона дождей.

Daily Mail
Фото Daily Mail. Археологи за работой в пещере

По предположению ученых, рисунок создан Homo sapiens, а не вымершими человеческими видами.

Завершив первоначальное исследование, археологи ожидают, что будущие работы в регионе позволят выявить более древнее искусство, которому, возможно, 65 тысяч лет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179939/
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