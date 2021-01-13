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Техноблог

Сворачивающийся в рулон смартфон от LG появится в 2021 году

Фото LG. Смартфон Rollable со сворачивающимся экраном

LG в рамках выставки CES 2021 показала необычный смартфон Rollable, у которого дисплей увеличивается по нажатию кнопки. Экран внутри корпуса с одной стороны скручивается в трубочку, а при необходимости вытягивается, сообщил портал @hi-tech.

Таким образом, компания смогла совместить компактный корпус и большой экран. Получается альтернатива современным складным смартфонам вроде Galaxy Z Fold 2 с гибким экраном, только без необходимости ставить второй экран.

После презентации представитель LG рассказал изданию Nikkei, что смартфон — не просто концепт, такое устройство уже скоро начнет продаваться. Правда, компания пока не готова обозначить даже примерные сроки, просто обещают выпустить его в 2021 году.

В предыдущих утечках сообщали, что LG Rollable появится в продаже в марте 2021 года, а стоить он будет около $2 тысяч 300.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179812/
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