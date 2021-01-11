21:11
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Техноблог

Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество

Фото James Duncan Davidson/CC BY-NC 3.0. Бизнесмен Илон Маск

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Об этом сообщил Business Insider.

Бизнесмен заявил, что запланированное им строительство города на Марсе потребует значительных вложений. По его словам, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной, отметил Илон Маск, является желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о колонизации Марса.

Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний.

Илон Маск

«Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — сказал он.

После того как Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке самых богатых людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост. Туда предприниматель поместил свою запись, датированную 2018 годом, в которой обещал выделить половину состояния на строительство города на Марсе.

Илон Маск ранее говорил, что к 2050-му планирует отправить на Марс 1 миллион человек и построить флот из 1 тысячи звездолетов, чтобы переправить их туда. Для тех, кто не сможет себе позволить совершить перелет на Марс, бизнесмен заявил о готовности предоставлять ссуды, а также рабочие места на Красной планете.

Весной 2020 года появилась информация, что Илон Маск распродает имущество в Калифорнии. До начала продажи он владел как минимум семью домами общей стоимостью $100 миллионов. В начале мая бизнесмен сообщил, что продаст все и останется без собственного дома.

Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз.

Илон Маск

Стать самым богатым человеком мира Илону Маску позволил рост акций компании Tesla на торгах 7 января. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось примерно в $188,5 миллиарда. Сейчас оно превысило $200 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179480/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
NASA выпустило ролик, посвященный миссии марсохода Perseverance
Фото последствий падения метеорита на Марс опубликовало NASA
На Марсе нашли озера с жидкой водой. По площади они как треть Кыргызстана
Солнечные затмения на Марсе. NASA показало, как они выглядят
Марсоход, разработанный Airbus, отправят к Красной планете в 2026 году
Ученые заметили зеленое свечение в атмосфере Марса
Дипфейк с «поющим» песню «Трава у дома» Илоном Маском стал популярным в Сети
Корабль Crew Dragon Илона Маска состыковался с МКС
Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль
Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
11 января, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 января: днем будет тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 января: днем будет т...
20:40
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
20:17
Выборы президента и референдум. В кол-центр ГРС поступило 12 тысяч звонков
20:00
Загрязнение воздуха. Столица снова в пятерке самых грязных
19:49
ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании