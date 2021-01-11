Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший 7 января богатейшим человеком в мире, решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Об этом сообщил Business Insider.

Бизнесмен заявил, что запланированное им строительство города на Марсе потребует значительных вложений. По его словам, это одна из причин, которые могут вынудить его расстаться со своим имуществом. Другой причиной, отметил Илон Маск, является желание продемонстрировать миру, насколько решительно он настроен, когда речь идет о колонизации Марса.

Фактически у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Илон Маск

«Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — сказал он.

После того как Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в списке самых богатых людей мира, он изменил на своей странице в Twitter закрепленный пост. Туда предприниматель поместил свою запись, датированную 2018 годом, в которой обещал выделить половину состояния на строительство города на Марсе.

Илон Маск ранее говорил, что к 2050-му планирует отправить на Марс 1 миллион человек и построить флот из 1 тысячи звездолетов, чтобы переправить их туда. Для тех, кто не сможет себе позволить совершить перелет на Марс, бизнесмен заявил о готовности предоставлять ссуды, а также рабочие места на Красной планете.

Весной 2020 года появилась информация, что Илон Маск распродает имущество в Калифорнии. До начала продажи он владел как минимум семью домами общей стоимостью $100 миллионов. В начале мая бизнесмен сообщил, что продаст все и останется без собственного дома.

Мне не нужны деньги. Посвящаю себя Марсу и Земле. Имущество просто тянет тебя вниз. Илон Маск

Стать самым богатым человеком мира Илону Маску позволил рост акций компании Tesla на торгах 7 января. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось примерно в $188,5 миллиарда. Сейчас оно превысило $200 миллиардов.