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Техноблог

В Китае поссорились роботы-библиотекари

В одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента. Произошедшее попало на видео, опубликованное на портале QQ. Об этом написало издание Lenta.ru.

По его данным, роботы-библиотекари по имени Туту и Ванбао помогают читателям находить нужные книги. Один из посетителей хотел задать вопрос и отсканировал QR-код у одного из роботов. Второй робот тоже хотел помочь. Между ними началась ссора.

В итоге робот Ванбао все же решил помириться и признал свою вину. В ответ Туту обвинил его в частых переменах настроения.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/178941/
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