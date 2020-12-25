Xiaomi выпустит три разные модели сгибающихся смартфонов в 2021 году

Росс Янг (Ross Young), основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, опубликовал интересную информацию для поклонников компании Xiaomi, которые ожидают выхода смартфонов в новом форм-факторе. Об этом пишет ixbt.com.

Согласно информации, которую он получил от своих источников из цепочки поставок, Xiaomi станет следующим производителем, который выпустит смартфон со сгибающимся экраном.

На следующий год у Xiaomi грандиозные планы, так как китайский производитель готовится выпустить не одну и не две, а целых три модели.

Источник добавляет, что экран первого смартфона будет огибать корпус смартфона в сложенном состоянии. Основной дисплей может поддерживать частоту обновления изображения 90 и 120 герц, он будет покрыт ультратонким защитным стеклом Samsung UTG. Телефон со складным экраном Xiaomi под кодовым названием Cetus должен быть оснащен камерой разрешением 108 Мп и из коробки работать под управлением операционной системы Android 11.

Дисплей второго смартфона будет складываться внутрь и защищаться корпусом от повреждений. Третий смартфон будет напоминать современные раскладушки Samsung Galaxy Z Flip и Moto Razr 2019.

Стоит добавить, что Xiaomi показала прототип складного смартфона еще в начале 2019 года.