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Техноблог

Facebook выпустил Instagram Lite для бюджетных смартфонов

Компания Facebook выпустила облегченную версию Instagram для слабых смартфонов. Она называется Instagram Lite и весит менее 2 МБ.

В этом году Facebook закрыла предыдущую версию Instagram Lite. Теперь компания объявила о запуске новой. Для оптимизации из него убрали некоторые функции. Например, Reels, опции для шопинга и IGTV. Теперь приложение работает быстрее.

Пока Instagram Lite доступен для скачивания только в Индии. Приложение набрало около 5 миллионов установок. Впервые Instagram Lite выпустили в 2018-м для недорогих Android-смартфонов.

Облегченная версия приложения есть не только у Instagram. В 2018 году похожий софт выпустили разработчики музыкального сервиса Spotify. Модифицированный Spotify Lite выглядит как полноценная версия, но лишен многих пунктов настроек и не позволяет сохранять треки для прослушивания без подключения к Сети. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177010/
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