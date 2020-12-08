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Техноблог

Samsung изобрела камеру для смартфонов на 600 мегапикселей

Samsung работает над камерой, разрешение которой будет превышать разрешение человеческого глаза. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Издание ссылается на сообщение известного сетевого инсайдера Ice Universe, который опубликовал в Сети файл из внутренней презентации корейской компании. В ней упоминается камера для смартфона, которая будет иметь разрешение 600 мегапикселей. Соответствующий сенсор имеет размер 1/0.57 дюйма и занимает около 12 процентов от площади гаджета. На визуализации изобретения камера состоит из одного крупного объектива.

В описании устройства отметили сложность технической реализации подобной разработки. С одной стороны, слишком большая плотность пикселей приведет к увеличению размера сенсора, а с другой — уменьшение размера отдельных пикселей может привести к тому, что снизится четкость изображения. Специалисты заметили, что сенсор подобного разрешения будет выпирать из корпуса смартфона вперед примерно на 22 миллиметра. Для сравнения: толщина корпуса флагмана Samsung Galaxy Note20 составляет всего 8,3 миллиметра.

Ранее топ-менеджер Samsung Йонгин Пак (Yongin Park) заявил, что компания намерена изобрести камеру, разрешение которой будет сопоставимо показателю точек на единицу площади человеческого глаза. По словам журналистов, разрешение глаза человека составляет около 576 мегапикселей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175946/
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