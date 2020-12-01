00:43
USD 84.80
EUR 101.58
RUB 1.11
Техноблог

Опровергнут вред смартфонов для психики

Ученые Ланкастерского университета в Великобритании опровергли мнение, что долгое время, проведенное за экраном смартфона и других устройств, может нанести вред психическому здоровью пользователя. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на EurekAlert!.

Исследователи оценили, сколько время в течение недели тратят за телефоном 199 владельцев iPhone и 46 владельцев устройств с Android. Также были измерены показатели психического и физического здоровья, в том числе уровень тревожности и депрессивного состояния. Кроме этого, пользователи сообщили, считают ли они, что слишком часто проводят время за телефоном, и представляет ли это для них серьезную проблему.

Оказалось, что само по себе время, проведенное за телефоном, никак не влияло на психическое здоровье участников. Однако, если пользователь смартфона считает, что долгое использование смартфона вредно, уровень тревожности, стресса и депрессивности повышается. Если участник считает, что проводит за экраном больше, чем нужно, или ему кажется, что он не способен сократить это время, то это вызывает у него растущее беспокойство.

Таким образом, практика цифровой «детоксикации» не вызывает эффекта, и людям было бы полезнее принять меры по устранению тревог и страха, связанных с длительным использованием смартфонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175100/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Фанат Xiaomi потратил более $100 тысяч, скупив весь ассортимент техники
70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса
Тренд сезона. Аналитики определили, какие смартфоны станут популярными
Как защитить смартфон в холодную погоду. Пять простых советов
Девять лет своей жизни вы проведете глядя в смартфон: результаты исследования
Названы самые популярные модели смартфонов за последние три месяца
Эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны
Названы самые продаваемые 5G-смартфоны в мире. Лидер рейтинга скоро сменится
Apple уступил Xiaomi место в тройке лидеров мирового рынка смартфонов
Названы самые надежные и качественные Android-смартфоны
Популярные новости
70&nbsp;тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3&nbsp;продали за&nbsp;первые полчаса 70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса
Появилось видео мощнейшей вспышки на&nbsp;Солнце Появилось видео мощнейшей вспышки на Солнце
Бизнес
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
2 декабря, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 декабря, вторник
23:56
Опровергнут вред смартфонов для психики
23:26
Фанат Xiaomi потратил более $100 тысяч, скупив весь ассортимент техники
22:51
Предотвратить трагедию. Горожане просят убирать сосульки, свисающие с крыш
22:25
Открыт счет для перечисления средств на погашение внешнего долга
22:05
Всемирный день борьбы с ВИЧ. USAID продолжит оказывать помощь Кыргызстану