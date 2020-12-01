Появилось видео мощнейшей вспышки на Солнце

Мощная вспышка произошла на Солнце поздно вечером 29 ноября. Об этом сообщил сайт лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Ей присвоили балл М4.4 — выше класса M находится только класс вспышек X, сообщил портал @hi-tech.

Не исключено, что мощность была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как явление выглядело в целом, потому что охваченная взрывом область поднялась так высоко, что стала видна из-за солнечного края. Последний раз подобная вспышка происходила осенью 2017 года.

Вспышка не отразится на Земле. Основные проявления активности (заряженные частицы и облака плазмы), которые неизбежно формируются в событиях подобной силы, в этом случае пройдут в сотнях миллионов километров от планеты.