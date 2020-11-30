70 тысяч новых смартфонов Xiaomi Poco M3 продали за первые полчаса

Недавно Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Poco M3. Компания рассказала, что за первые полчаса его продаж было куплено 70 тысяч аппаратов.

Издание Notebookcheck подсчитало, сколько Xiaomi выручила денег за эти 30 минут. Обычная стоимость Poco M3 составляет $149, но цена на старте продаж со скидкой была равна $129 (за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти). Это значит, что Xiaomi выручила как минимум $9 миллионов за эти полчаса после запуска продаж.

Напомним, Poco M3 получил 6,53-дюймовый экран разрешением FHD+, аккумулятор емкостью 6000 мАч, процессор Snapdragon 662, камеру с основным датчиком на 48 Мп, селфи-камеру на 8 Мп и быструю зарядку мощностью 18 Вт.