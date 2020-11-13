«Сердце» умирающей звезды попало в объектив космического телескопа

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало снимок планетарной туманности IC 4593, полученный с борта космического телескопа «Чандра» (Chandra X-ray Observatory). Об этом сообщил портал 3DNews.

Планетарная туманность — это оболочка ионизированного газа вокруг белого карлика. Такие звезды образуются на последних стадиях жизни светил с массами до нескольких масс Солнца. Когда термоядерное горение водорода в недрах звезды заканчивается, изменения в ее внутренней структуре приводят к расширению и превращению в красного гиганта. Затем происходит сжатие с выбросом внешних слоев в пространство в виде гигантских облаков пыли и газа, в результате чего образуется белый карлик.

Фото NASA. Планетарная туманность IC 4593

Структура IC 4593 находится на расстоянии приблизительно 7 тысяч 800 световых лет от Земли. Объект внешне похож на колоссальный аметист — полудрагоценный камень с синевато-фиолетовой структурой.

Телескоп Chandra X-ray Observatory запустили еще в 1999 году для исследования космоса в рентгеновском диапазоне. Изначально срок службы обсерватории оценивался в пять лет, однако аппарат успешно работает до сих пор.