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Техноблог

Названы самые популярные модели смартфонов за последние три месяца

Фото Hi-Tech. Самым продаваемым стал iPhone 11

Аналитики Canalys опубликовали список смартфонов, которые люди наиболее охотно покупали в третьем квартале 2020 года. В рейтинге модели от Apple, Samsung и Xiaomi, сообщил портал @hi-tech.

На первом месте iPhone 11. По данным компании, за третий квартал Apple отгрузила по всему миру около 16 миллионов таких гаджетов. На втором месте — iPhone SE. По сравнению с лидером списка его показатель намного ниже — 10 миллионов.

Третье место занял бюджетный Galaxy A21s. На четвертой позиции Galaxy A11, а замкнул пятерку самых продаваемых смартфонов Galaxy A51.

В топ-10 также вошли устройства Redmi Note 9 (Redmi 10X 4G), Redmi 9, Galaxy A31, Redmi 9A и Galaxy A01 Core.

Canalys
Фото Canalys. Рейтинг популярности смартфонов

Если говорить не о конкретных моделях, а о брендах и количестве всех выпущенных ими смартфонов, то рейтинг за третий квартал окажется другим:

  1. Samsung — 23 процента.
  2. Huawei — 14,9 процента.
  3. Xiaomi — 13,5 процента.
  4. Apple — 12,4 процента.
  5. Vivo — 9,4 процента.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/172675/
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