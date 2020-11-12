Названы самые популярные модели смартфонов за последние три месяца

Аналитики Canalys опубликовали список смартфонов, которые люди наиболее охотно покупали в третьем квартале 2020 года. В рейтинге модели от Apple, Samsung и Xiaomi, сообщил портал @hi-tech.

На первом месте iPhone 11. По данным компании, за третий квартал Apple отгрузила по всему миру около 16 миллионов таких гаджетов. На втором месте — iPhone SE. По сравнению с лидером списка его показатель намного ниже — 10 миллионов.

Третье место занял бюджетный Galaxy A21s. На четвертой позиции Galaxy A11, а замкнул пятерку самых продаваемых смартфонов Galaxy A51.

В топ-10 также вошли устройства Redmi Note 9 (Redmi 10X 4G), Redmi 9, Galaxy A31, Redmi 9A и Galaxy A01 Core.

Фото Canalys. Рейтинг популярности смартфонов

Если говорить не о конкретных моделях, а о брендах и количестве всех выпущенных ими смартфонов, то рейтинг за третий квартал окажется другим: