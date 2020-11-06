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Техноблог

В WhatsApp заработали исчезающие сообщения. Как их включить

В мессенджере появилась новая функция, при включении которой все отправленные сообщения будут автоматически удаляться через 7 дней. Создатели WhatsApp предлагают таким образом сделать переписку более «живой» и конфиденциальной, сообщил портал @hi-tech.

Функцию можно активировать в персональных чатах или группах — это настраивает администратор. На смартфонах с Android и iOS исчезающие сообщения включают одинаково: открыть чат → нажать на имя контакта → пункт «Исчезающие сообщения».

После все сообщения в персональном или групповом чате будут удаляться через 7 дней — это касается не только текста, но и всех прикрепленных фотографий и других файлов. Если у вас в настройках не включено автоматическое сохранение медифайлов, эти вложения из переписки потеряются навсегда, как и сообщения.

Исчезающие сообщения появляются у пользователей волнами по всему миру — если у вас функция еще недоступна, то она заработает в течение месяца.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/172159/
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