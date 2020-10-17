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Техноблог

Названы смартфоны, которые взрываются чаще всего

В руках может взорваться любой смартфон, у которого есть проблемы с аккумулятором. К взрыву может привести контакт с водой, удар или длительная зарядка. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады», — назвал смартфоны специалист.

Чтобы избежать подобного происшествия, нужно предотвращать негативное воздействие на батарею гаджета. А именно не перегревать и не гнуть устройство, не пользоваться неподходящей зарядкой, не заряжать смартфон подолгу и не ронять его на твердую поверхность. Если что-то из этого произошло, а аккумулятор внутри телефона вздулся — батарею нужно срочно заменить, подытожил Мясоедов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/169752/
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