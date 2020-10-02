Полицейский электрокар Tesla Model 3 окупил себя за год

В августе 2019 года полицейское управление в Баргерсвилле, штат Индиана, купило Tesla Model 3 вместо Dodge Charger, который стоил на порядок дешевле. Об этом пишет издание «АвтоПарк».

Начальник полиции Тодд Бертрам рассказал об опыте эксплуатации электрокара, заявив, что экономия получилась ощутимой.

За год службы Tesla Model 3 сэкономила управлению $6 тысяч 755, если сравнивать с затратами на топливо и масло для Dodge Charger.

Таким образом, модель Tesla почти окупила себя: разница в стоимости машин на момент приобретения составляла $8 тысяч 333.

Отмечается, что у Tesla есть еще ряд преимуществ, и одно из них — бесшумная работа, что для патрульной машины очень важно.